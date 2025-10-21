自民党の高市総裁は総理大臣に就任した際、松本洋平衆議院議員らを初入閣させる方向で調整に入りました。【映像】“初入閣”で調整進む議員ら松本氏はこれまで内閣府副大臣や経産副大臣を歴任しています。総裁選では小林鷹之政調会長の推薦人でした。また、平口洋元法務副大臣を初入閣させる方向で調整に入りました。平口氏は衆議院広島2区選出、当選6回のベテランで77歳です。旧茂木派に所属していました。さらに、参議院の