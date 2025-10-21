南魚沼市の巻機山で沢登りしていた男性ら2人が19日に遭難し、20日午前11時に40代の男性1人が救助されましたが21日、残る1人の捜索が続いています。捜索が続いているのは、巻機山で沢登りをしていた群馬県前橋市に住む60代の男性です。警察によりますと19日午前11時半頃、沢登りをしていた40代の男性から「下ることも登ることもできなくなった」と消防へ通報がありました。この男性は18日に4人で巻機山に向けて沢登りを開始しました