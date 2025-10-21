日本サッカー協会(JFA)は21日、今月の国際親善試合に臨む日本女子代表(なでしこジャパン)において、エバートンウィメンのDF北川ひかる(28)が怪我のため不参加となり、代わってセレッソ大阪ヤンマーレディースのDF白垣うの(20)を初招集すると発表した。なでしこジャパンは24日にイタリアのコモでイタリア女子代表と対戦。28日にはスペインのラ・リネアでノルウェー女子代表と対決する。