「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日午前１０時現在で、システム・ロケーションが「買い予想数上昇」で５位となっている。 ２１日の東京市場で、シスロケが買われ年初来高値を更新。２０日取引終了後に２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結業績予想を引き上げたことが買い手掛かりとなっているようだ。 売上高予想は従来の８億４０００万円から８億６２００万円