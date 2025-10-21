サインポストが続伸している。２０日の取引終了後、ＥＣ事業者向けの新たなトータルソリューションブランド「ＧｌｏｂａｌＧＯ！」の提供を開始すると発表しており、好材料視されている。 「ＧｌｏｂａｌＧＯ！」は、さまざまな規模・成長ステージのＥＣ事業者に寄り添い、ＥＣオペレーションのＤＸを通じて企業の持続的成長を支援するソリューションブランドとして誕生。第１弾として、