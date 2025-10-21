¥â¥Ç¥ë¤ÎÃ«ÆâÅÄ·ëÍ£¤µ¤ó(24)¤¬19Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@yui_yachida)¤ò¹¹¿·¤·¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤ÎÅê¹Æ¤ÇÂçµÜMFÃ«ÆâÅÄÅ¯Ê¿(23)¤¬¤¤¤È¤³¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿Ã«ÆâÅÄ·ëÍ£¤µ¤ó¡£18Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿J2Âè33Àá¡¦Æ£»ÞMYFCÀï¤òË¬¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¡ÖÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãÀï ±þ±ç¤·¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤­¤¿! ¾¡¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¤È¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥Á