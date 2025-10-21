[故障者情報]FC東京は21日、FWマルセロ・ヒアンが右ハムストリングス肉離れにより、全治約4〜6週と診断されたことを発表した。クラブによると、14日の練習中に負傷。ブラジル出身の23歳FWは、今季ここまで公式戦32試合に出場し、13ゴールを記録していた。