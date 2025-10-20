「ジョーダン ブランド（JORDAN BRAND）」が、「エア ジョーダン 11」の30周年を記念したモデルを発売する。日本では「Rare Air」「Pearl」「Gamma」「Tokyo」の4型を展開。Rare Airは10月18日から、Pearlは11月15日から、Gammaは12月13日から、そして日本限定のTokyoは2026年春からSNKRSおよび⼀部のジョーダン取扱店舗で販売となる。 【画像をもっと見る】 Rare Airは、ホワイトをベースにブルーのアッパーとレッドの