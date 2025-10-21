鹿児島県出水市の出水平野に、今季初めて飛来したツル＝21日午前（鹿児島県ツル保護会提供）国内最大のツルの越冬地で知られる鹿児島県出水市の出水平野に21日、ツルが今季初めて飛来した。鹿児島県ツル保護会によると、昨年より3日遅く、例年よりやや遅い。職員が午前8時半ごろ、干拓地に降り立ったナベヅル9羽を確認した。出水平野のツルは国の特別天然記念物に指定されており、昨季まで28年連続で1万羽を超すツルが飛来する