気象台は、午前10時20分に、波浪警報を与那国町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】沖縄県・与那国町に発表 21日10:20時点与那国島地方では、22日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■与那国町□波浪警報【発表】22日明け方にかけて警戒予想最大波高6m