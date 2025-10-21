オランダリーグで、上田綺世（27歳、フェイエノールト）がゴールゲッターとして荒ぶっている。10月19日（現地時間）のヘラクレス戦ではハットトリックを記録。ここまで９試合11得点で、得点王争いでもダントツのトップに立っている。覚醒し、得点量産態勢に入った印象だ。「ストライカー不在」日本サッカーは長らく、その問題に悩まされてきたが、時代を変える選手が出てきたのか――。ヘラクレス戦でハットトリックを決めた上