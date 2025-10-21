オスカー俳優ブレンダン・フレイザー主演の映画『レンタル・ファミリー』（2026年2月27日公開）が、第69回ロンドン映画祭にて現地時間10月16日にプレミア上映を実施。ブレンダンのほか、平岳大、山本真理、柄本明、ゴーマン シャノン 眞陽、HIKARI監督が登壇し、会場を盛り上げた。【写真】ブレンダン・フレイザーら集結『レンタル・ファミリー』ロンドン映画祭プレミアの様子本作の主人公は、報酬を得て“家族”の役割を演じ