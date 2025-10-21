「韓国を『姻戚の国』だと思っている。中国人による韓国人対象の犯罪を深刻に受け止め、犯罪団地の摘発にも積極的に取り組んでいる」カンボジア政府の高官が10月15日、3泊4日の日程で現地を訪れた韓国政府の合同対応チームとの会談の場でこう述べたという。李在明（イ・ジェミョン）大統領の指示で急派されたこの対応チームの最優先目標は、「拘禁中の韓国人を1カ月以内に送還すること」だった。対応チームがフン・マネット首相、