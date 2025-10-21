中学1年生の女子に性的な動画を送るよう要求したとして、中学校教師の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは大阪・富田林市の中学校に勤務する教諭、田中直人容疑者です。田中容疑者は、ことし7月、神奈川県三浦市に住む中学1年生の女子生徒に性的な動画を送るよう要求した疑いがもたれています。田中容疑者は、女子生徒とことし春ごろトークアプリで知り合い、直接会ったことはないものの、「LINE」で性的な動画