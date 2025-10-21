21日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝150円台後半で取引された。午前10時現在は前日比08銭円高ドル安の1ドル＝150円66〜68銭。ユーロは27銭円高ユーロ安の1ユーロ＝175円53〜61銭。前日に米長期金利が低下したことから、日米金利差縮小を意識した円買いがやや優勢だった。半面、日経平均株価の上昇で、相対的に安全な資産とされる円を売る動きもあった。21日午後には自民党の高市早苗総裁が新首相に選出される見