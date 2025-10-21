気象庁は２１日、東京・伊豆諸島で同日夕方から夜遅くにかけ、短時間に大雨をもたらす「線状降水帯」が発生する恐れがあると発表した。同諸島南部（八丈島、三宅島）では台風２２、２３号で被災した地域を中心に、土砂災害や浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒を呼びかけている。同庁によると、同諸島南部で２２日午前６時までに予想される２４時間降水量は、多い所で２００ミリという。