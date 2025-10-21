【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は２０日、今月末に韓国で予定される中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談で、台湾問題を協議するとの見通しを示した。ホワイトハウスで記者団に語った。中国は、米国に対し、台湾独立への「反対」を表明するよう要求している。トランプ氏は記者団から、中国との貿易協議締結のために、台湾問題で譲歩する可能性を尋ねられ、「我々は多くのことを話すつもりだ。それ（