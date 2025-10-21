阪神の伊藤将司投手、工藤泰成投手、栄枝裕貴捕手、豊田寛外野手、前川右京外野手がフェニックスリーグ参加メンバーに合流した。栄枝、豊田は前日２０日の１軍全体練習に参加していた。この日、都城運動公園にて対ロッテ戦が行われる予定となっている。