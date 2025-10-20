とちぎテレビ 若い世代に議会への理解を深めてもらおうと宇都宮市の高校では２０日、市議会議員と生徒が市の課題について意見を交わしました。 宇都宮南高校で行われた意見交換会には、有志で集まった２年の生徒２４人と宇都宮市議会の塚田典功議長など議員８人が参加しました。 議員が学校に赴く意見交換会の開催は今回が初めてで、主権者教育の一環として行われました。 生徒たちは、はじめに市の職員から市議会の仕組