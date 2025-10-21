自民党の高市早苗総裁が初の女性首相に選ばれる見通しとなった臨時国会が、21日召集される。午後1時から行われる首相指名選挙は、地上波テレビ局の一部も特番を編成したり、情報番組のスペシャルゲストを告知するなどしている。 NHKは午後1時から「ニュース首相指名選挙」を編成し、生中継する予定。フジテレビ系は午後1時50分からの情報番組「とれたてっ！」を「新首相決定SP」として放送予定。同番組はカンテレ制作で、関東地