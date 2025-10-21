21日朝、秋田市の高校の敷地内でクマ1頭が目撃されました。秋田東警察署の調べによりますと21日午前7時5分ごろ、秋田市下北手桜の明桜高校の寮の近くにいるクマ1頭を、10代の男性が目撃しました。クマは体長が約1メートルです。警察が注意を呼びかけています。