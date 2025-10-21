韓国発・フローズンヨーグルトブランド「YOAJUNG（ヨアジョン）」が、東京・原宿竹下通りに出店。10月25日（土）、韓国カルチャーが体感できる複合型カフェ「OKUDO DINING&CAFE（オクド ダイニング＆カフェ）」1階にオープンします。韓国発「ヨアジョン」が東京・原宿にオープン「ヨアジョン」は2021年に韓国で誕生したフローズンヨーグルト専門ブランドです。“いつでも、どこでも、自分らしく楽しむ”をコンセプトに、ヨーグ