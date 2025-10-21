◆ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜から数量限定のクリスマスアフタヌーンティーが登場！松坂牛やキャビアもザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜の14階「THE KAHALA Lounge」では、ツリーを彩るオーナメントのようなアイテムが揃う「クリスマスアフタヌーンティー」を開催。期間は、2025年11月1日（土）から12月25日（木）まで。クリスマスを迎える季節にぴったりのきらびやかなスイーツや、こだわりのセイボリーをお届け。数量限