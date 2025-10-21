お笑いタレントのなかやまきんに君（47）が20日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。朝食メニューを明かした。朝食についてきんに君は「14年ぐらい毎朝同じものを食べているんですけど」と告白。メニューは「ゆでた鶏の胸肉と軽くゆでたブロッコリー、オクラ、ゴーヤ、アスパラ、ニンジン、ミニトマトを岩塩をかけて。あとはバナナとかフルーツをちょっと食べるぐらいで」と語った。そし