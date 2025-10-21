西武は21日、選手の育成を目的として、青山美夏人投手、豆田泰志投手、長谷川信哉選手の3人を「プエルトリコ・ウィンターリーグ」に派遣すると発表した。▼ 青山美夏人「レベルの高い野球というものを肌で感じながら、自分の強みである緩急や落ち球を磨いて、ストレートの強さにもこだわって過ごしていきたいです。どんな場面でも自信を持って投げられる技術、メンタルを学んでしっかり身につけて帰ってきたいと思います」▼ 豆