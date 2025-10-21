今年、生まれて初めて「佛跳牆（ファッチューチョン）」を飲んだ。この名前にピンときた人は99.9％『美味しんぼ』の読者でしょう！修行中のお坊さんもあまりのうまそうな匂いに塀を飛び越えてしまう……と言われている中国のスープ。乾物をぜいたくに使い、手間暇かけて作るというその一品は家庭で再現するにはかなりハードルが高く、かれこれ30年くらい「どんな味なんだろう？」と憧れ続けてきた幻の味だった。それが、たま