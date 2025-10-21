『IT／イット』シリーズの原作者スティーヴン・キング、『ベイビー・ドライバー』（2017）のエドガー・ライト監督が初タッグを組んだ、“捕まったら即死亡”のデスゲーム鬼ごっこ映画『ランニング・マン』より本予告映像が公開された。 ﻿ 世界がひと握りの富裕層と、圧倒的多数の貧困層に分けられた近未来。苦しい生活を送る人々にとって最大の娯楽は、社会を牛耳るネットワ