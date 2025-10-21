【モデルプレス＝2025/10/21】フリーアナウンサーの高島彩が10月19日に自身のInstagramを更新。運動会用の手作り弁当を公開した。【写真】高島彩「彩り綺麗」家庭的な運動会弁当◆高島彩、運動会弁当公開高島は「小学校最後の運動会のお弁当 今年はお友達と食べたいからMyお弁当箱希望」とハンバーグやハートの形の卵焼き、ミニトマトなどが彩りよく詰められた娘たち用の弁当2個とおかずが多めに詰められた大人用と思われる弁当が