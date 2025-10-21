自分の月極駐車場に知らない車が無断駐車されている──。当事者になってみると、これほど腹立たしいことはありません。X上では、こうした嘆きの投稿に"在野の識者"がさまざまな知見を寄せる中、「盗難車かもしれないと通報すれば警察が動く」という"ライフハック"が注目を集めました。しかし、この方法は本当に有効なのでしょうか。車をめぐるトラブルにくわしい松本洋明弁護士に聞きました。●「盗難車かもしれない」と通報する