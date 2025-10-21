◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズブルージェイズ―マリナーズ（２０日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）マリナーズのＪ・ロドリゲス外野手（２４）が２０日（日本時間２１日）、３勝３敗で迎えたリーグ優勝決定シリーズ第７戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・中堅」で先発出場。３回にポストシーズン４号となる勝ち越しソロを左中間スタンドにたたき込んだ。初回先頭では三塁線を破る二塁打