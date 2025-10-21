元東京都知事で国際政治学者の舛添要一氏が２１日までに、自民・維新連立合意書にある議員定数削減についての考えをＸに投稿した。舛添氏は「議員定数削減はポピュリズムの極みだ。日本の議員数は、人口比で先進諸国の中でも少ない。国会で使いものになるのは、議員の１〜２割、憲法もよく知らないタレントが人気だけで当選するが、全く使えない。これで議員を削減すれば、さらに状況は悪化する。民主主義はますます権威主義に