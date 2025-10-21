サッカー日本代表が１４日、３−２でブラジル代表から歴史的勝利を挙げた。王国との初対戦から３６年、１４度目の挑戦で手にした初白星。３年前の同国との対戦では防戦一方で敗れたが、今回は後半から主導権を握っての鮮やかな逆転劇だった。ただ、進化を遂げたのは代表だけではない。王国相手に、４万人以上の観衆がスタンドを青く染め上げた光景が、日本サッカー界の成長を表していた。スタジアムのほぼ３６０度が日本の味方