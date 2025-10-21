大ヒット曲「どうぞこのまま」で知られるシンガー・ソングライターの丸山圭子（７１）が２５日に３年ぶりのニューアルバム「彩色兼美」をリリースし、発売記念ライブを４都市で開催する。丸山は２００９年のロック＆ポップス学科創設から携わってきた洗足学園音楽大学を３月に定年退職した。客員教授だったが、「最高に行ってる時は週４日ぐらい」というから本業の教授のように出勤し、作詞作曲の講座や個人レッスン、バンドワ