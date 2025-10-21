警視庁着用した下着の中に砂状の金を計約8キロ（約9871万円相当）隠し、香港から密輸しようとしたとして、警視庁西新井署は21日までに、関税法違反（無許可輸入未遂）などの疑いで、埼玉県草加市、職業不詳西村昌盛容疑者（34）と東京都の20〜30代の女3人を逮捕した。署によると、西村容疑者が指示役とみられ、女3人が金を下着に隠して飛行機に乗り込んだという。4人の逮捕容疑は昨年7月、氏名不詳者らと共謀し、小袋に入った