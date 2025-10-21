年内をもってグループとハロー！プロジェクトからの卒業を発表したモーニング娘。'25の北川莉央（21）について、来春からテレビ東京に内定していることが、21日までに分かった。北川は、SNS上のルール違反の投稿で4月から活動を休止していた。関係者によると、テレビ東京のアナウンサー職に内定したという。同局はこの日、「内定者等の情報については従来、お答えしておりません」とコメントした。北川は、19年6月からクループに加