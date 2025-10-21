21日朝、秋田市の秋田きらり支援学校の敷地内でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと21日午前5時55分ごろ、秋田市南ケ丘一丁目の秋田きらり支援学校で勤務中の50代の女性が、敷地内にいる体長約1メートルのクマ1頭を目撃しました。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、クマは、学校の北側の駐車場で目撃され、その後北側はへ立ち去ったという