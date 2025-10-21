私（キムラカヨ）は夫（サトル）と娘（マキ、小3）との3人暮らしです。親子で仲よくしているヨダ家は、アンジュちゃん（小3）とミアちゃん（小1）の姉妹。ママのナギサさんは、ミアちゃんの入学を機に時短勤務からフルタイム勤務に変えました。週2回ほどアンジュちゃんとミアちゃんがうちに来るのですが、それ以外の日にもミアちゃんは1人で遊びに来るのです。ナギサさんも「帰らせて」と言うだけ。ついに私は学校へ連絡してミアち