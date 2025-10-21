ペルーの首都リマで記者会見するケイコ・フジモリ氏＝2021年【サンパウロ共同】ペルーの憲法裁判所は20日、故フジモリ元大統領の長女で、過去2回の大統領選で不正に資金を集めたとして資金洗浄などの罪に問われたケイコ氏に対する捜査や裁判を無効とする判断を下した。ケイコ氏は有力政党フエルサ・ポプラルの党首を務める。疑惑に関する捜査や裁判は終結し、来年4月の大統領選への出馬を検討しているケイコ氏にとって追い風と