アスクルの株主総会の会場を示すボード＝2019年サイバー攻撃によるシステム障害が発生した通販大手アスクルは21日、商品の受注、出荷を引き続き停止した。復旧のめどは立っていない。システムの復旧作業を急いでいるほか、個人情報や社内データが外部に流出したかどうか調査を進めている。アスクルは19日午前、「ランサムウエア」と呼ばれるコンピューターウイルスの感染を検知。事務用品や医療器具、工具などを扱う法人向けサ