英国の伝説的ロックバンド、ローリング・ストーンズのフロントマン、ミック・ジャガー（82）が18日、英ロンドンにある大英博物館で開催された舞踏会に44歳年下の婚約者とともに参加し、デートを楽しんだ。米ニューヨーク・ポスト紙が、レッドカーペットでレアなツーショットを披露したと報じている。ジャガーは今年4月に長年の恋人だった米国人の元バレリーナ、メラニー・ハムリックさん（38）と2〜3年前に婚約したと仏メディアが