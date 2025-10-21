お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が21日までにX（旧ツイッター）を更新。グリーン車における「嫌」なことについてつづった。しんごは「せっかくグリーン車なのにギャン泣きする赤ちゃんを抱えるお母さん隣に居るの申し訳無いけど本当に嫌」と記した。グリーン車に座っている際、隣席にいた赤ちゃんが激しく泣き出したことに対する、本音をつづったものとみられる。この投稿に対し、賛否さまざまな意見が寄せられている。