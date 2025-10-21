県警などによりますと、きょう21日午前7時すぎ、九州自動車道上りの鹿児島本線料金所付近で、トラックなど複数台が絡む事故がありました。 一時、およそ1キロの渋滞が発生していましたが、その後、解消されたということです。 この事故によるけが人の情報は入っていません。 ・ ・ ・