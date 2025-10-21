香川県教育委員会の会見20日 交際相手の女性の顔などを叩いてけがをさせた香川県さぬき市の公立中学校の男性教諭（29）を、香川県教育委員会は20日付で、減給10分の1、3カ月の懲戒処分にしました。 香川県教委と警察によると、男性教諭は2025年7月23日夜、高松市を移動中の車内で、交際相手の女性の顔面などを複数回叩いて5日間のけがをさせた疑いで8月に逮捕。8月27日付で、高松区検に傷害の罪で略式起訴され、高松簡裁