大相撲公演でロンドンを沸かせた力士たちがイギリスを出発し、帰国の途につきました。記者「ロンドン公演を終え、力士たちが空港に到着しました。最後までファンのサインなどに応じています」5日間にわたって行われた大相撲ロンドン公演。力士たちは20日夜、ヒースロー空港から日本へ向けて出発しました。翔猿関「声援がすごく多くて、すごく嬉しかったです。力になりました。〈Q.ファン増えましたね〉（ニックネームの）フライン