20日午後、横手市の保育園の敷地内でクマ2頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと、20日午後3時20分ごろ、40代の女性が横手市城西町のアソカ保育園の中から敷地内にいるクマ2頭を目撃しました。クマは、体長約1メートルが1頭と約70センチが1頭だということです。保育園から150メートルほどの場所には横手城南高校もあります。警察が注意を呼びかけています。