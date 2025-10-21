20日夜、五城目町の秋田自動車道で車とクマがぶつかる事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。高速道路交通警察隊の調べによりますと20日午後7時10分ごろ、五城目町大川西野字西野の秋田自動車道下り線を走っていた普通乗用車が、道路を横断するクマ1頭と衝突しました。運転していた秋田市の40代の男性にけがはありませんでした。クマは、体長約50センチで衝突後立ち去ったということです。現場は、五城目八