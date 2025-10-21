21日未明、秋田市の桜中学校の近くでクマ3頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと21日午前2時20分ごろ、秋田市桜三丁目の自宅にいた40代の女性が、自宅南側のやぶの中にいたクマ3頭を目撃しました。クマは、体長約1メートルが1頭と体長約50センチが2頭のあわせて3頭です。すぐ近くには民家があり、桜中学校までは約100メートルです。警察が注意を呼びかけています。