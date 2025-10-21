ももいろクローバーZの佐々木彩夏さんがプロデュースを務めるアイドルグループ、LumiUnion（ルミユニオン）が、JR東日本とタッグを組み、福島県浪江町を盛り上げるキャンペーンを実施します。特急ひたち号の一部車両を貸し切った特別ツアーが運行されるほか、上野駅ではメンバーの大型映像が放映され、限定グッズも販売されます。11月22日・23日に開催される「令和7年度なみえ町十日市祭」にあわせて行われるこの企画は、東日本大