「会議のための会議のための会議」がなくならない理由とは（写真：horiphoto／PIXTA）忙しいビジネスパーソンにとって、もっともムダな時間だと感じるのが、「開催することが目的化しているミーティング」への参加と、その会議のために用意しなくてはならない「膨大な資料」の作成ではないでしょうか。さまざまな場面で開かれるこうした「ムダな会議」は、なぜなくならないのでしょうか。その背景について、クロスリバー代表取締役