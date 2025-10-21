北川精機が続伸している。２０日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、香港に本拠を置く投資運用会社リム・アドバイザーズ社の保有割合が１７．０２％から１８．２４％に上昇したことが判明。これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資としており、報告義務発生日は１０月１４日となっている。 出所：MINKABU PRESS